Нижнекамцы поддержали строительство на «Нижнекамскнефтехиме» установки гексена

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Общественные слушания по строительству в Нижнекамске производства гексена состоялись в нефтехимической столице республики. Новое производство мощностью 50 тыс. тонн продукции в год планируется разместить на площадке нижнекамского предприятия СИБУРа — «Нижнекамскнефтехим».

В обсуждении вопроса приняли участие представители общественных объединений Нижнекамска, органы местного самоуправления, а также руководители «Нижнекамскнефтехима» и проектного института. Общественные слушания по проектной документации и материалов ОВОС в итоге были признаны состоявшимися.

После общественных слушаний планируется получение разрешительных документов от регулирующих надзорных органов. ЕР-подрядчик проекта — НИПИГАЗ завершит подготовку проектной и рабочей документации. Затем предстоит переход к активной фазе строительства. Под строительство установки по производству гексена на площадке завода олигомеров и гликолей уже демонтировали выведенную из эксплуатации установку окиси этилена. На освободившемся месте и вырастет новое, современное, экологически безопасное производство. Для него подобраны передовые лицензионные решения и лучшие из доступных технологий. Принятые проектные решения и применяемое оборудование обеспечат надежность, безаварийность, безопасность работы новой установки. Проектом предусмотрена закрытая факельная система, которая минимизирует выбросы с факела в атмосферу. Проектируется водооборотный цикл закрытого типа, что исключит влияние на экологию.

Как сообщают в СИБУРе: «Гексен является полупродуктом для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии. Он применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности и является обязательным компонентом в производстве специальных марок этого полимера. Его использование позволяет значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками и получить продукт премиального качества. В России производств, аналогичных новому проекту СИБУРа, — нет. В настоящий момент гексен для полимерных производств компании поставляется из-за рубежа».

Новое производство на «Нижнекамскнефтехиме» встроится в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья этилен со строящегося комплекса ЭП-600. Запуск проекта, который запланирован уже на 2024 год, позволит укрепить технологическую независимость в цикле выработки полимеров. Гексена, произведенного на мощностях СИБУРа в Нижнекамске, с избытком хватит как для обеспечения собственных, с учетом будущих проектов, потребностей компании, так и потребностей ее партнеров в России и за рубежом.

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». Токен: Pb3XmBtzt88AMqASAQKpV1QvaWaZankboeud2kN