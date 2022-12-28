«Он очень заразный»: Роспотребнадзор указал на серьезные осложнения свиного гриппа

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Свиной грипп может давать «очень серьезные» осложнения и состояния. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

— Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный,— отметила специалист.

Кроме этого, эксперт подчеркнула, что более 98% заболевших в 2022 году свиным гриппом не делали прививку в качестве профилактики борьбы с вирусом, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера стало известно, что свиной грипп, или штамм гриппа А (H1N1) 2009, зафиксировали во всех регионах России. 7 декабря Попова заявила, что в 2022 году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об эффективности российских вакцин против гриппа штамма H1N1.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов