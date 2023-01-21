В 64 субъектах России обнаружили вирус гриппа B

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что за две недели 2023 года вирус гриппа B обнаружили в 64 субъектах страны. Об этом сообщает ТАСС.

— В среднем по стране в структуре циркулирующих вирусов гриппа на долю гриппа B приходится около 20%, — сказала она.

Пшеничная уточнила, что в основном сейчас циркулирует тип В/Австрия, относящийся к линии «Виктория», ранее же циркулировали вирусы той же линии, относящиеся к штамму В/Виктория B/Washington. Мутации поверхностных антигенов вируса гриппа во время репликации приводят к появлению новых штаммов, подчеркнула эксперт.

В пресс-службе ведомства добавили, что в структуре циркулирующих в России вирусных заболеваний продолжают доминировать вирусы гриппа, а самый распространенный из них — А (H1N1) 2009 — свиной грипп.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, во вторник пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что заболеваемость гриппом в России за прошлую неделю выросла на 53%, до 893 тысяч случаев. Рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ связан с увеличением обращений за медицинской помощью после новогодних праздников.



Вместе с этим Пшеничная заявляла, что в России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19. По ее словам, чаще всего они встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом.



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Максим Кокунин