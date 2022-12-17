Средний чек за услуги аниматора в Казани на Новый год составляет 1,5 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За час работы аниматора в новогоднем костюме казанским родителям придется отдать в среднем 1,5 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито».

В Казани спрос на аниматоров вырос на 158%. При этом количество предложений увеличилось лишь на 60%.

Наряду с Дедом Морозом и Снегурочкой среди детей также популярен Белый Мишка. Аналитики выяснили, что по России за первую половину декабря его искали в восемь раз чаще чем в прошлом году.

Спрос зафиксирован и на организацию шоу мыльных пузырей. В Казани средний чек составляет 5 тысяч рублей за час.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также казанские родители приглашают на праздник фотографа и видеографа. Спрос на этих специалистов в Казани увеличился на 72%. Средняя цена — 1,2 тысячи рублей в час.

Согласно одному из последний исследований, россияне стали больше любить Новый год. Количество людей, признающихся в любви к этому празднику, в 2022 году выросло в сравнении с 2021-м.



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Антон Гаврилов