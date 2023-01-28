Исследование: 68% казанцев поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 68% казанцев. Еще 10% жителей города относятся к нему с негативом. Часть горожан, которые не поддерживают данную инициативу, считают, что законопроект ограничивает финансовую свободу россиян. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

Еще 22% горожан затрудняются оценить данную инициативу. Они заявляли, что «надо разбираться в деталях» и «механизм до конца не понятен».

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Также выяснилось, что данный законопроект больше поддерживают мужчины, чем женщины (85% против 51% соответственно). Горожане возрастом старше 45 лет одобряют данный законопроект больше, чем респонденты в возрастной категории до 34 лет (72% против 58%).



22 ноября 2022 года сообщалось, что в Татарстане потребительское и автокредитование сократилось до уровня «коронавирусного года». Отмечалось, что стабилен столько сегмент кредитных карт, а банки ужесточили требования к заемщикам. Чаще всего одобрение получают клиенты в возрасте 40—50 лет.



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Антон Гаврилов