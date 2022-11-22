Аналитика «Реального времени»: банки в Татарстане сократили выдачу займов населению

Розничное кредитование в республике в 2022 году вернулось на «пандемийные» уровни

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Потребительское и автокредитование в Татарстане сократилось до уровней «коронавирусного» года. Стабилен только сегмент кредитных карт. После объявления о частичной мобилизации банки еще сильнее ужесточили требования к заемщикам. Чаще всего одобрение получают клиенты в возрасте 40—50 лет. О том, как будет меняться ситуация в розничном кредитовании, — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

За 9 месяцев 2022 года потребительское кредитование в Татарстане, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), упало на 39,3% — объем выданных потребкредитов составил 62 млрд рублей, сократившись на 41,1 млрд рублей. Автокредитование упало на 40,1% — до 19,8 млрд рублей, сократившись на 13,3 млрд рублей.

Вид кредитования 9 месяцев 2022, млрд рублей 9 месяцев 2021, млрд рублей Изменение Потребительское кредитование 62 103,1 39,8% Автокредитование 19,8 33,1 40,1%

По данным НБКИ

Татарстан — в лидерах по выдаче кредитов

Несмотря на падение объемов кредитования, республика удерживает лидерские позиции в этом сегменте среди регионов России. Так, по объемам выдачи потребкредитов Татарстан находится на шестом месте, уступая Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Свердловской области и Краснодарскому краю. По объемам выдачи автокредитов — на пятом месте после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Выдача автокредитов в этом году схожа с ситуацией 2020 года, или его «карантинной» весной. Объемы выданных кредитов на покупку автомобилей в 2022 году совсем немного уступают «пандемийному» 2020 году. Но в сравнении с 2021 годом падение автокредитования весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте — апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ситуация с потребкредитованием также схожа с 2020 годом. Вслед за «весенним» падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению этого сегмента. Объемы кредитования в этом году также не так сильно уступают «пандемийному» 2020 году.

Объемы выданных кредитов на покупку автомобилей в 2022 году совсем немного уступают «пандемийному» 2020 году. Фото: Роман Хасаев

По данным НБКИ, сильнее всего потребкредитование в этом году росло в возрастной группе заемщиков от 40 до 50 лет, а наибольшее снижение отмечено в сегменте моложе 30 лет. Банки придерживаются консервативной кредитной политики, выдавая новые потребкредиты заемщикам относительно «хорошего кредитного качества». Уровень одобрения по потребительским кредитам в этом году немного снизился, но остается стабильным — 30—34%. Молодым гражданам с малоинформативной кредитной историей (или совсем без нее) получить новый потребкредит сейчас сложнее, отмечает эксперт НБКИ.

Кредитные карты — в зоне роста

Относительно стабильным сегментом в кредитовании остаются кредитные карты. В сентябре 2022 года в Татарстане, по данным НБКИ, было выдано 36 384 новые кредитные карты. Для сравнения, в феврале 2022 года эта цифра составляла 32 301, в июле — 31 177, а в августе — 38 255.

Сегмент кредитных карт полностью восстановился после мартовского падения. Рост числа выданных «кредиток» в последнее время объясняется снижением ключевой ставки и последовавшим сокращением рыночных ставок. С помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. С другой стороны, кредитные карты интересны и самим гражданам, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства, а также из-за привлекательных условий — льготного периода по оплате процентов и кэшбэка, поясняют в НБКИ.

Сегмент кредитных карт полностью восстановился после мартовского падения. Фото pxhere.com

Ситуация в банках стабилизировалась после весеннего падения

В крупнейшем татарстанском банке ситуация с потребительскими кредитами оказалась значительно лучше, чем в коронавирусный 2020 год. За 10 месяцев 2022 года Ак Барс Банк в Татарстане выдал 33 875 потребительских кредитов. За первые 9 месяцев — 29 160 потребкредитов — данные показатели на 2,9% ниже, чем за аналогичный период 2021 года и на 82,4% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

«На 2020 год при этом пришелся пик пандемии Covid-19 и введенные ограничительные меры, — пояснили в пресс-службе банка. — В 2022 году на показатели повлияли: резкое повышение ключевой ставки — до 20% с одновременным ростом процентных ставок по кредитам, переход населения на сберегательную модель (вследствие суженного горизонта планирования), а также отложенный спрос». В последние полгода в Ак Барс Банке отмечается существенный рост выдач потребкредитов по сравнению с весенним периодом, подчеркнули в кредитной организации.

Сбербанк сохраняет устойчивые позиции на финансовом рынке республики: за 9 месяцев 2022 года количество открытых договоров по потребительским кредитам увеличилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом пандемийного 2020 года, прокомментировали в пресс-службе Сбера. Стабильный рост показывает и сегмент кредитных карт. Так, количество выданных карт по итогам трех кварталов 2022 года выросло в 2,7 раза в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году.

Фото realnoevremya.ru

«На протяжении 2022 года мы наблюдали снижение объемов кредитов наличными. По итогам 9 месяцев 2022 года этот показатель выровнялся и сейчас фиксируется на уровне 2020 года», — прокомментировали в «Альфа-Банке». Вместе с тем в кредитной организации фиксируют значительный рост интереса к другим продуктам — кредитным картам. Количество выданных кредитных карт по итогам 9 месяцев 2022 года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 38 тысяч штук.

Директор территориального офиса Росбанка в Республике Татарстан Руслан Юлбарисов прокомментировал «Реальному времени», что в октябре 2022 прирост по заявкам по потребительским кредитам по сравнению с сентябрем в Росбанке составил 3%. «Существенного прироста в выдачах по итогам первой половины ноября относительно октября не наблюдаем, все соответствует обычным сезонным колебаниям. Относительно кризисных марта — апреля средний чек вырос и стабилизировался с августа, — рассказал он. — По сравнению с прошлым годом прирост среднего чека в октябре составляет 17%. Основным фактором положительной динамики видим стабилизацию экономической ситуации».

«Сегодня у власти нет желания способствовать развитию этого рынка»

Ян Арт финансовый эксперт, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук Ожидать быстрого восстановления потребительского кредитования сегодня не стоит. У россиян сейчас период, когда все будут стараться экономить и корректировать свои потребительские планы. Более того, сегодня у власти нет желания способствовать развитию этого рынка. И ЦБ, и Владимир Путин высказали сомнения в нем. На днях Путин высказался насчет пенсионеров, которым банки дают кредиты и тем самым на всю жизнь обрекают их на долговое рабство. И это действительно так и есть. ЦБ выступил против льготной ипотеки. Для банков такое сокращение — абсолютно рабочая история. Она во многих странах воспринимается как норма. Это мы привыкли, что все время «вверх, выше, больше», и каждое цикличное снижение воспринимаем как трагедию. Здесь нет трагедии. Очень важный момент, что в России развился комиссионный бизнес банков. Раньше его доля в общей банковской выручке была крайне мала. Сейчас она стала выше, потому что подросли тарифы на обслуживание. С одной стороны, для нас, потребителей, это вроде как плохо, но с точки зрения более здоровой банковской системы, это хорошо. Банки должны зарабатывать на комиссиях за обслуживание, а не только на ссудном проценте.

Людмила Кожекина директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» По данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 2022 года портфель автокредитов сократился на 3,7%. Вероятнее всего, новые выдачи в условиях сокращения импорта и снижения объемов производства российских автомобилей не смогут компенсировать погашение ранее выданных кредитов. В результате портфель еще сильнее сожмется по итогам полного 2022 года. Портфель потребкредитов вырос за 9 месяцев 2022 всего на 1,4%, при этом положительный месячный прирост начался только во втором полугодии (август и сентябрь). По итогам 2022 года мы ожидаем прирост портфеля в пределах 5%. В следующем году розничное кредитование по-прежнему будет ограничено нестабильной геополитической и экономической обстановкой, а также снижением доходов населения. На фоне указанных рисков заемщики будут более взвешенно и осторожно относиться к увеличению своей долговой нагрузки, определенный консерватизм сохранится и со стороны банков. Восстановления до темпов роста 2021 года, когда наблюдался рекордный прирост портфелей автокредитов и потребкредитов (порядка 20%), в 2023 году мы не ожидаем. Прирост портфеля потребительских ссуд, по нашим ожиданиям, будет находиться в пределах 10—15%, по автокредитам — не более 5% (при условии сокращения дефицита на авторынке за счет увеличения импорта китайских автомобилей и постепенного наращивания выпуска российских авто).

Егор Лопатин заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Динамика розничного кредитования по итогам 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года во многом определяется очень низкими объемами выдач в весенние месяцы на фоне резкого роста ставок по розничным кредитам. Кроме того, на фоне ухудшения макроэкономической ситуации банки временно ужесточили свои риск-политики, что также сказалось на спаде розничного кредитования в марте — мае. На сегменте автокредитования, помимо этих факторов, сказывается дефицит новых автомобилей, а также изменение потребительских привычек, в частности увеличивается срок использования автомобилей, а спрос смещается в недорогие марки. Возврат выдач к уровню 2021 году возможен не ранее следующего года, однако значимым ограничением выступает все еще низкая в сравнении с прошлым годом потребительская активность населения. К тому же дальнейшая динамика розничного кредитования будет также зависеть от реакции банков на изменение макроэкономической ситуации и уровень геополитических рисков.

Максим Осадчий начальник аналитического управления банка БКФ Не все так трагично. Рынок адаптируется к шокам. Летом после весеннего провала рост кредитования возобновился. Потребительские ссуды начали расти в июне, автокредиты — в июле. Отсутствие государственных программ поддержки автокредита и уход с российского рынка ведущих международных автопроизводителей способствует гораздо более медленному восстановлению автокредитования.

Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам» После объявления о частичной мобилизации банки определенно ужесточили требования при выдаче кредитов населению, что отразилось в снижении доли одобрения кредитных заявок. В наибольшей степени данный эффект проявился в ипотечном кредитовании, но был хорошо заметен и в других сегментах розничного кредитования. Думаю, в обозримом будущем банки продолжат придерживаться более консервативного подхода к отбору заемщиков. В свою очередь граждане в текущих сложных экономических условиях, вероятно, предпочтут с большей осторожностью подходить к дальнейшему увеличению свой долговой нагрузки Давать прогнозы по динамике потребительского кредитования в нынешних условиях повышенной неопределенности сложно. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в экономике, как страна продолжит адаптироваться к антироссийским санкциям, некоторым из которых еще только предстоит вступить в силу, как будет развиваться конфликт на Украине и потребуются ли новые волны мобилизации и т. д. Тем не менее я полагаю, что объемы выдачи потребительских кредитов в РФ в следующем году все же превысят показатели 2022 года, на который пришелся пик кризиса, хотя, скорее всего, и не дотянут до значений предкризисного 2021 года.