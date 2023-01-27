В 2022 году в Татарстане выявили 43 «фантомные» площадки

Фото: скриншот трансляции

В 2022 году в Татарстане выявили более 40 «фантомных» площадок. Об этом рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на итоговой коллегии ведомства.

— Что касается работы мониторинговой группы Управления, по итогам года в системе «Меркурий» было выявлено более 2,5 тысячи нарушений. Из реестра хозяйствующих субъектов исключены 43 «фантомные» площадки, по адресу которых деятельность вообще не велась, то есть это были самые настоящие «фантомы», — заявил он.

Скриншот трансляции

Напомним, автоматизированная информационная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении в России. Цель — создание единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.



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Татьяна Демина