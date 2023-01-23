Объем неналоговых поступлений в бюджет Казани за год составил 1,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В 2022 году объем неналоговых поступлений в бюджет Казани составил 1,8 млрд рублей. Наибольший доход получен от аренды и продажи земельных участков — 758 млн и 601 млн рублей соответственно, рассказал председатель Комитета земельных и имущественных отношений города Ренат Галяутдинов.

Плата за аренду объектов недвижимости обеспечила поступлений в бюджет 158 млн рублей. Еще 158 миллионов принесла продажа недвижимости.

Скриншот трансляции

Доходы и расходы бюджета Казани на 2023 год утверждены в размере 37,8 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом бюджет столицы Татарстана меньше на 2 миллиарда, или на 5%. В 2022-м он составил 39,8 млрд рублей, что на 7 миллиардов больше планируемой изначально суммы.

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Татьяна Демина