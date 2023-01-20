В Татарстане за неделю подорожали яблоки, свежие огурцы и помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За неделю в Татарстане подорожали свежие помидоры и огурцы, яблоки, бананы и некоторые другие продукты питания. Без изменений с 9 по 16 января остались средние цены на баранину и ржаной, ржано-пшеничный хлеб.

Заметнее всего в республике подорожали свежие помидоры — на 5,18%. Средняя цена на 16 января составила 150,16 рубля за один килограмм.

Динамика роста цен на другие продукты питания за неделю сложилась следующим образом:

свежие огурцы — на 3,54%, до 190,19 руб./кг,

яблоки — на 2,91%, до 91,48,

сметана — на 1,64%, до 203,77,

мясные консервы для детского питания — на 1,63%, до 927,51,

маргарин — на 1,12%, до 239,08,

питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности — на 1,03%, до 61,87 руб./литр.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Согласно подсчетам Татарстанстата, с 9 по 16 января в республике подорожали овощные консервы для детского питания вермишель, шлифованный рис, сосиски и сардельки, черный байховый чай, минимально выросли средние цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания, подсолнечное масло, пшено, мороженую неразделанную рыбу и куры (кроме куриных окорочков).

Также в Татарстане с 9 по 16 января выросли средние цены на большую часть овощей, входящих в «борщевой набор», — на морковь (+7,48%), репчатый лук (+5,15%), картофель (4,48%) и свежую белокочанную капусту (+4,18%). Подешевела столовая свекла — на 0,08%.

Подешевели с 9 по 16 января вареная и полукопченая колбаса, пшеничная мука. Заметнее всего снизилась средняя цена на гречку — на 2,48%, до 72,97 рубля за килограмм.



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Татьяна Демина