Минобрнауки расширит практику целевого обучения для инженерных специальностей в вузах

Министерство высшего образования и науки России намерено расширять практику целевого обучения в вузах инженерных специальностей, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

— В целях адресной подготовки кадров <...> Минобрнауки России считает целесообразным расширение практики применения механизма целевого обучения путем заключения целевых договоров с поступающими на программы высшего образования... — сказано в документе.

Кутепов отметил, что в настоящее время Россия и ее предприятия нуждаются в инженерных кадрах на долгосрочную перспективу. Сенатор подчеркнул, что для реализации этого решения нужно подготовить соответствующую материальную базу, «чтобы пресечь перетекание кадров в города, входящие в первые 10 регионов России по уровню социально-экономического развития».



В Минобрнауки объяснили, что поступающие при выборе специальности обращают внимание не только на доступность высшего образования и возможность целевого обучения, но также и на уровень будущей зарплаты.

— Важны также возможности трудоустройства в регионе и конкурентная заработная плата выпускников, наличие благоприятных условий социальной среды (наличие жилья, детских садов, медицинского обслуживания, наличие физкультурных и досуговых центров для молодых специалистов), — подчеркивается в документе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ноябре подписал распоряжение об утверждении квот на целевое обучение на 2023 год. Так, большинство бюджетных мест за медицинскими специальностями останутся целевыми. Большие квоты на целевое обучение предусмотрены и для будущих специалистов по самолето- и вертолетостроению, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Целевые бюджетные места здесь составят 70%.



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Илина Хакимова