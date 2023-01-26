Международные резервы России за неделю увеличились на $2,6 млрд

Международные резервы России по состоянию на 20 января 2023 года за неделю увеличились на 0,4% или на $2,6 млрд, составив $594,6 млрд, сказано в сообщении Банка России.



По данным на 13 января, международные резервы составляли $592 млрд.

Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

После начала специальной военной операции России на Украине Западные страны ввели санкции против ЦБ. Кроме заморозки золотовалютных резервов РФ под запрет попали все операции, которые связаны с управлением резервами и активами ЦБ, а еще операции с любым юридическим лицом, действующим от имени или по поручению регулятора.

Фото: pixabay.com

Центробанк России сообщил о снижении внешнего долга России за год на $100,4 млрд. По состоянию на 1 января 2023 года внешний долг РФ составил $381,8 млрд. Он снизился на 20,8%.

Отметим, что в апреле внешний долг России составлял $453,5 млрд. За первый квартал 2022 года он снизился на $26,5 млрд, или 5,5%. А за 2021 год внешний долг России, по информации ЦБ, составил $478,2 млрд.

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Маргарита Головатенко