Внешний долг России за год снизился на $100 миллиардов

Центробанк России сообщил о снижении внешнего долга России за год на $100,4 млрд. Информация опубликована на сайте финансового регулятора.

Как отмечает ЦБ, по состоянию на 1 января 2023 года внешний долг РФ составил $381,8 млрд. Он снизился на 20,8%.

— Динамика показателя в значительной степени обусловлена уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам, — сообщили в Центробанке.

Фото: pixabay.com

При этом объем международных резервов страны составил $592 млрд. За неделю он увеличился на $10 млрд, подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что в апреле внешний долг России составлял $453,5 млрд. За первый квартал 2022 года он снизился на $26,5 млрд, или 5,5%. А за 2021 год внешний долг России, по информации ЦБ, составил $478,2 млрд.

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Айрат Назипов