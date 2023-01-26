Казанский «Водоканал» обнародовал полный список домов, которые остались без воды

В Казани из-за аварийных работ на водопроводах по улице Горьковское шоссе и улице Рахимова без воды остались некоторые жилые дома и соцучреждения Авиастроительного, Кировского и Московского районов. Об этом сообщил «Водоканал».

— В настоящий момент необходимые технологические переключения завершены. Ведутся работы по устранению аварийной ситуации. Задействованы 35 сотрудников, 25 единиц техники. Аварийные работы ведутся на зеленых зонах без перекрытия проезжих частей, — говорится в публикации.

Воду отключили по следующим адресам:

Авиастроительный район:

В жилом массиве «Жилплощадка».

В поселках Ново-Караваево, Северный, Грабарский.

В том числе по улицам: Теплично-Комбинатская, Ленинградская (четные дома от д.№24/34 до д.№60, нечетные дома от д.№49а до д.№57а), Лукина (кроме домов № 1, 3, 5, 5а, 7, 9а, 11а), Чапаева (ж/д- 42, 42а, 44), Айдарова (четные дома от д.№2 до д.№12; от д.№26 до д.№158; нечетные дома от д.№1 до д.№7; от д.№31 до д.№187), Максимова — (четные дома от д.№2 до д.№34/24; от д.№58 до д.№128 нечетные дома от д.№1 до д.№7; от д.№49 до д.№123). Максимова (четные дома от д.№2 до д.№34/24, от д.№58 до д.№128; нечетные дома от д.№1 до д.№7, от д.№49 до д.№123), Симонова (четные дома от д.№2 до д.№12а; нечетные дома от д.№1 до д.№11а), Дементьева (кроме домов №1, 3, 5, 27, 29, 31, 31а, 33, 35); Копылова (четные дома от д.№2 до д.№18) Тэцевская (д.6, 7, 8а, 10, 12, 14), Челюскина (нечетные номера домов), Белинского (четные номера домов от д.№12 до д.№40; нечетные номера домов от д.№11 до д.№41), Лядова (д.- 13а, 15, 16 (шк.№112)), Пржевальского, Ново- Караваевская, Годовикова, Чайковского, Молодежная, Ак.Павлова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Московский район:

в Московском районе: в жилом массиве «Жилплощадка» по улицам –

Химиков, Беломорской, Гудованцева, Обнорского, Моисеева, Химичиской,

Тэцевской — 8, 9, 11, 13, 21, 25, 40, 32, 34, 35, 181, 187, 189, 201, 209, 213.

Также будет понижено давление по улицам: Гагарина (четные дома от д.№46 до д.№56; нечетные дома от д.№109 до д.№121), Восстания (четные дома от д.№42/187 до д.№100; нечетные дома от д.№47/185 до д.№131), Ак.Королева (четные номера домов от д.№10 до д.№46; нечетные дома от д.№21 до д.№73), Коломенская, Х.Туфана, Восход, 10-Союзной, Исаева, Городская, Ш.Усманова, Кулахметова, Серова, Бакалейная, Блюхера, Батыршина, Сабан, Энергетиков, Хлебозаводская.



В Кировском районе понижено давление по улицам: Горьковское шоссе, Юбилейная, 40 лет Октября, Можайского, Маршрутная, Светлая, Лебяжья, Серпуховская, Репина, Солнечный пер., Лазарева, Окольная, Фрунзе, Кулахметова, Батыршина, Чкалова, Повстанческая, Полевая, Фабричная, Болотникова, Г.Баруди, Краснококшайская, Димитрова, Богатырева, Алафузова, Поп.-Базарная, Деловая, 25 Октября, 1- Мая, Энгельса, Герцена, Ст.Халтурина, Гладилова.

Напомним, 19 января сообщалось, что в Казани на улице Право-Булачной произошел прорыв на водопроводе. По данным сервиса «Яндекс.Карты» отмечалось, что на месте, где работники «Водоканала» борются с последствиями инцидента, образовались пробки.



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Антон Гаврилов