«Татнефть» открыла два нефтяных месторождения и получила на них лицензию

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

ПАО «Татнефть» получило лицензии на право пользования двумя участками недр в Татарстане после открытия на них нефтяных месторождений. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет о Восточно-Такташском и Кукуевском месторождениях. В первом случае геологические запасы нефти по категории С1 составляют 1,753 млн тонн. Запасы второго участка по категории С1 оцениваются в 925 тысяч тонн, по С2 — в 2,574 млн тонн, из них извлекаемые — 268 тысяч тонн и 746 тысяч тонн соответственно.

По данным издания, компания получила право на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе на использование отходов добычи и связанных с ней перерабатывающих производств до 31 декабря 2042 года.

Фото: upload.wikimedia.org

В середине января стало известно, что «Татнефть» ликвидировала две компании со штаб-квартирой в Швейцарии: дочернюю трейдинговую Tatneft Europe AG и расчетно-финансовую Tatneft Explora AG. Упразднение крупных агентских компаний Tatneft Oil AG связано с сокращением сотрудничества с европейским бизнесом в условиях санкций.



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Айрат Назипов