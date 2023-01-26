Российские войска уничтожили на Херсонском направлении две РЛС США

Российские войска уничтожили на Херсонском направлении две радиолокационные станции производства США, а также четыре украинские гаубицы. Об этом сообщает Минобороны страны.

В военном ведомстве также отметили, что в Очакове Николаевской области уничтожена РЛС зенитного-ракетного комплекса С-300, а в районах населенных пунктов Дудчаны и Токаревка Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области поражены четыре склада с боеприпасами.

О ситуации на других направлениях:

На Купянском направлении артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Новоселовское. Уничтожено более 20-ти бойцов ВСУ, боевая бронированная машина, пикап и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесен удар по подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка, а также Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили: до 70-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы производства США М-777.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в ходе наступления заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе населенного пункта Константиновка уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 40 украинских военных, БМП, две установки РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка производства США М109 «Paladin», две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» также продолжилось наступление в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Левадное. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 60-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, и два пикапа.

Фото: Минобороны РФ

Напомним, в конце прошлой недели Минобороны России сообщило о продвижении войск на Запорожском направлении. По сведениям министерства, во время наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции.



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Максим Кокунин