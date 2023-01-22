Российские войска продвинулись на Запорожском направлении

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны России заявили о продвижении ВС РФ на Запорожском направлении. По сведениям министерства, во время наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции.

— За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также гаубица Д-30 в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области, — сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

Кроме того, в министерстве отчитались об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области.

Фото: Минобороны РФ

Накануне, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил, что в районе Гуляйполя в Запорожской области участились боестолкновения между российскими военными и ВСУ. Он отметил, что в атаке принимают участие морпехи Тихоокеанского флота.

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Айрат Назипов