Российские войска продвинулись на Запорожском направлении
В Минобороны России заявили о продвижении ВС РФ на Запорожском направлении. По сведениям министерства, во время наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции.
— За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также гаубица Д-30 в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области, — сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.
Кроме того, в министерстве отчитались об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области.
Накануне, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил, что в районе Гуляйполя в Запорожской области участились боестолкновения между российскими военными и ВСУ. Он отметил, что в атаке принимают участие морпехи Тихоокеанского флота.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым