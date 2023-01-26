Депутат Госсовета Татарстана призвал заключить соглашение о побратимстве с Лисичанском

Фото: скриншот трансляции

Член Комитета Государственного совета Татарстана по социальной политике Альберт Ягудин предложил обновить договор Казани и Донецка о побратимстве и партнерских отношениях, а также заключить аналогичное соглашение с Лисичанском. С такой инициативой он выступил на 40-м заседании парламента республики.

— Знает ли вы, например, что Казань и Донецк подписали 9 ноября 2022 года договор о побратимстве и партнерских отношениях? С тех пор этот договор устарел и требует обновления хоты бы только потому, что там есть слово «Украина» в заглавии. Такой же договор о побратимстве, считаю, нужно заключить и с Лисичанском, — заявил Альберт Ягудин.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан взял шефство над Лисичанском в июле 2022 года. Тогда же в город приехали специалисты из республики, чтобы обследовать город. В сентябре в Татарстане появилась должность вице-премьера, отвечающего за Лисичанск. Ее занял префект казанской территории «Старый город» Евгений Варакин.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина