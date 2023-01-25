В Госкомитете Татарстана по тарифам обсудили проблему вывоза ТКО — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Новогодние каникулы обернулись для жителей Казани мусорным коллапсом — контейнеры оказались переполнены. Где-то казанцы складировали мусор рядом с баками. Судя по всему, ряд региональных операторов не были готовы к такому объему ТБО, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Вопрос вывоза мусора вызвал в Госкомитете по тарифам Татарстана дискуссию. С начала года в «Народный контроль» поступило свыше 180 обращений. Больше всего жаловались казанцы, зеленодольцы и пестречинцы — все из западной зоны, где работает УК «ПЖКХ».

На заседании отметили, что все обращения были решены в ручном порядке. Начальник отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ Рустем Низамов предложил с 1 февраля текущего года взять «проблемные» контейнерные площадки о всех поселках на контроль УК «ПЖКХ». УК будет должна ежедневно, а не еженедельно направлять информацию о работе, а именно о количестве поступивших и количестве решенных заявок на вывоз мусора.

В УК указали, что вывоз ТКО с контейнерных площадок происходит ежедневно, а неохват происходит по каким-либо причинам. К ним относятся затрудненные подъездные пути, неочищенный снег, сход ТС с линий.

Проблема наблюдается в том числе в нехватке мусорных полигонов: за пять лет регоператоры в республике не создали ни одного объекта сортировки. В Татарстане уже у многих полигонов заканчивается срок эксплуатации.

Накануне глава исполкома Казани Рустем Гафаров обратился к главам районов Татарстана с просьбой восстановить работу полигонов на своих территориях:

— Уже этой осенью мы окажемся в непростой ситуации, когда мусор из столицы РТ будет некуда вывозить. В связи с этим большая просьба к главам соседних районов — восстановить работу полигонов ТКО на вашей территории, ускорить работу по предоставлению земельных участков для строительства полигонов и комплексов по переработке отходов, — сказал Гафаров.

Положить конец хаотичной жилой застройке в Татарстане призвали глав городов и районов, в частности — в пределах Казанской и Челнинской агломераций. «Многие вещи будем делать по-другому, особенно пригород», — предупредил президент республики Рустам Минниханов, поручив развивать территории только с сопутствующей инфраструктурой и не допускать новых ошибок градостроительства. Как глава Института пространственного развития РТ жаловался на случаи распродажи парков под ИЖС, а замминистра строительства России обещал семьям ипотеку с кухонным гарнитуром — в репортаже «Реального времени» с итоговой коллегии Минстроя РТ.

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Маргарита Головатенко