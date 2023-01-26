Сочинский горный курорт попросил шамана вызвать в горах снегопад

Сочинский курорт «Красная поляна» обратился за помощью к сибирскому шаману, чтобы он помог вызвать в горах снегопад. Об этом говорится в телеграм-канале курорта.

— Мы пригласили шамана из Сибири, чтобы он призвал горных духов Красной Поляны для привлечения большого снегопада, — сказано в публикации.

Фото: wikipedia.org

По информации rg.ru, по просьбе заказчиков на курорт приехал известный шаман Иргаш. Он провел специальный обряд, с помощью которого пытался вызвать снег.

Аномально теплый декабрь в Сочи не позволил курортам в установленные сроки открыть зимний сезон. В связи с этим его открытие пришлось переносить на более поздние даты. Немногим позже метеорологические показатели пришли в норму, однако в середине января столбик термометра вновь пополз вверх. Теплая солнечная погода привела к тому, что ранее выпавший в горах снег растаял и его вновь стало недостаточно. Аномальная погода заставила курорты прибегать к креативным методам для решения проблемы. Так, курорт «Роза Хутор» у себя в телеграм-канале придумал интересную игру для пользователей. Авторы публикации предложили отдыхающим кликнуть на символ в виде кита, чтобы прогноз синоптиков сбылся и в горах прошел снегопад.

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Антон Гаврилов