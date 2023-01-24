«Газпромбанк» прекращает трансграничные переводы в долларах

«Газпромбанк» с 27 января прекращает трансграничные переводы в долларах, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Подчеркивается, что обслуживание корреспондентских счетов в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon прекращается «в связи с односторонними решениями американских финансовых институтов».

«Газпромбанк» продолжит обслуживать депозиты и счета в долларах и трансграничные переводы в других валютах. Клиенты не смогут осуществлять только перевод долларов. О заморозке счетов, запрете на снятие валюты или ее хранение на счетах речь не идет, подчеркнули в пресс-службе:

— Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме во всех валютах, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доля валютных вкладов на российском рынке по итогам 2022 года сократилась вдвое и составила менее 10%. В портфеле массового сегмента за год доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 3%. В целом показатель достиг минимальных значений за всю историю развития валютных депозитов.

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Маргарита Головатенко