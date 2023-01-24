В Татарстане утвердили план мероприятий в области гражданской обороны и пожарной безопасности на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане утвердили план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде на 2023 год. Соответствующее распоряжение разместил Кабмин Татарстана.

В документе опубликован план действий для различных ведомств. Например, на протяжении всего года ГУ МЧС России по РТ должно организовывать и проводить на территории республики профилактические мероприятия по снижению количества пожаров и гибели людей на них в жилом фонде.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В то же время Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности будет дважды в год проводить профилактические мероприятия по обеспечению безаварийного прохождения зимнего отопительного периода.

Всего в документации указано 23 ведомства. У них будут свои задачи на протяжении всего года. В некоторых случаях им придется взаимодействовать между собой.

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Айрат Назипов