В Татарстане по итогам 2022 года восстановлены в правах более 300 дольщиков

В 2022 году в Татарстане были восстановлены права 302 обманутых дольщиков по трем проблемным объектам, об этом стало известно на заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.



Работа по решению проблем дольщиков продолжается. Как подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов, «эта работа должна быть в приоритете».

В регионе остается еще четыре проблемных объекта. Из них фактически проблемными являются два объекта: первая и вторая очереди подземного паркинга в доме №1 ЖК «МЧС». Права 181 покупателя машино-мест планируют восстановить по республиканской программе поддержки.

По двум объектам ЕРПО — блокам А и Б дома №23 на пр. Вахитова в Нижнекамске ведут работу по исключению их из реестра в связи с отсутствием физических лиц, заключивших договоры долевого участия по жилым помещениям, то есть обманутых дольщиков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Задача в текущем году — закрыть полностью данный вопрос и не допустить появления новых проблемных объектов, — отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В 2023 году в столице Татарстана планируют возвести 1,25 млн кв. метров жилья. в Казани объем работ в сфере строительства, выполненных в 2022 году, оценивается в 70 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 40%.

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Маргарита Головатенко