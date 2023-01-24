Госдума разработала проект об интеграции систем образования новых регионов в систему России

Законопроект об интеграции систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в систему России принят Госдумой в первом чтении, сообщает RT.

Правительство внесло законопроект в Госдуму 29 декабря 2022 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что переходные периоды для организации работы образовательных учреждений в новых регионах определяются в соответствии с российским законодательством.

— Все преподаватели из новых субъектов России до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации, — указал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе президент России Владимир Путин заявлял, что новые российские регионы необходимо подключить к национальным проектам и обеспечить финансированием. Глава государства подчеркнул, что осведомлен о текущей активной работе правительства по подключению регионов к нацпроектам и отметил, что она пока не завершена, а оставшиеся вопросы требуется решать быстрее.



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Маргарита Головатенко