Исследование: в Казани наибольшим спросом пользуется классический вариант шаурмы

В казанских ресторанах 20% заказов приходится на шаурму. Наибольшим спросом у казанцев пользуется классический вариант приготовления данного блюда. Такой вариант шаурмы оказывается в каждом третьем заказе. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет.

Также аналитики выяснили, что казанцы на 36% реже выбирают шаурму «Цезарь». Не меньшим спросом у горожан пользуется данное блюдо со вкусом сыра. Отмечается, что в столице РТ можно продегустировать и другие виды этого восточного лакомства. Особенным спросом у казанцев пользуются шаурма «Гавайская» , вегетарианская и греческая, в состав которой входит сыр фета.

Фото: pixabay.com

Кроме этого, исследование показало, что 90% жителей столицы РТ выбирают шаурму, для приготовления которой используется обычный пшеничный лаваш вместо сырного. Также аналитики выяснили, что не меньшим спросом у казанцев пользуется шаурма со свежими огурцами в составе — такой вариант выбирают 75% горожан.

Аналитики проанализировали и цены на данное блюдо в Казани. Выяснилось, что в столице РТ классическую шаурму с курицей можно приобрести за 266 рублей.

Напомним, в сентябре 2021 года сообщалось, что в России с начала года на 8% выросла цена на шаурму. Цена данного блюда составляла 166 рублей.

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Антон Гаврилов