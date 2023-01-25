Работодатели Казани ищут бар-леди для работы в одном из ночных клубов города

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На одном из сайтов по поиску работы появилось объявление с вакансией бар-леди. Отмечается, что претендентка на такую вакансию должна будет работать в ночном клубе Казани. Ей потребуется не только разбираться в напитках, но и уметь произвести впечатление на самых придирчивых дегустаторов.

В объявлении отмечается, что девушка сможет зарабатывать от 40 до 60 тысяч рублей. На больший размер жалованья могут рассчитывать те сотрудники, у которых есть опыт работы по схожей вакансии. Соискателю предлагается стандартный пятидневный график работы и два выходных дня. Также в вакансии говорится, что кандидату предоставят комфортные условия труда, обучат вакансии с нуля и предоставят возможности для быстрого карьерного роста.



Согласно объявлению, данная вакансия подойдет общительным и энергичным людям. Кроме того, говорится, что кандидат должен любить находиться в центре внимания и отдыхать до утра. Автор объявления обещает, что соискатель сможет совмещать исполнение обязанностей по данной вакансии с дневной работой либо учебой. Отмечается, что график работника будет плавающим.

Напомним, что приблизительно 13,5% смертей среди людей в возрасте от 20 до 39 лет так или иначе связаны с употреблением алкоголя, считает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Она также рассказала, что алкоголь способствует развитию более чем 200 болезней и травм.



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Антон Гаврилов