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В Татарстане определили размер средней зарплаты строителей

15:56, 30.05.2022
В Татарстане определили размер средней зарплаты строителей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане установили среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной области, за 2021 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, среднемесячный размер оплаты труда составляет 28 751,9 рубля. Данный показатель установлен для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году зарплата рабочего первого разряда была установлена в размере 23,9 тысячи рублей в месяц. Соответствующее постановление вынесло правительство республики.

Недавно заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшат Гимаев рассказал о ходе строительных работ в республике. Например, годовой план по возведению жилья выполнен почти на 50%. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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