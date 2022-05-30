В Татарстане определили размер средней зарплаты строителей
В Татарстане установили среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной области, за 2021 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, среднемесячный размер оплаты труда составляет 28 751,9 рубля. Данный показатель установлен для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов.
В прошлом году зарплата рабочего первого разряда была установлена в размере 23,9 тысячи рублей в месяц. Соответствующее постановление вынесло правительство республики.
Недавно заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшат Гимаев рассказал о ходе строительных работ в республике. Например, годовой план по возведению жилья выполнен почти на 50%. Подробности — в материале «Реального времени».
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