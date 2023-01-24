К работе в Набережных Челнах приступает новый прокурор

Фото: прокуратура РТ (Абуталипов на встрече с коллективом хлебозавода №3)

По данным источников «Реального времени», сегодня коллективу прокуратуры Набережных Челнов представят нового руководителя. Приказом Генпрокурора РФ на этот пост назначен 45-летний Артур Абуталипов.



Последние 5 лет Абуталипов возглавлял прокуратуру Вахитовского района Казани. В 2018-м после петиции к президенту РФ с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3, он встретился с коллективом завода, выслушал жалобы сотрудников и пообещал принять меры к соблюдению их трудовых прав, а еще — продовольственной безопасности казанцев. В 2021-м Абуталипов лично поддерживал ходатайство об аресте лихача на «Мерседесе», который не подчинился требованию гаишника, наехал на него и продолжил движение с человеком на капоте.

Приказ о назначении был подписан еще на прошлой неделе, однако официальное вступление в должность отложили. Решили дождаться выхода из отпуска мэра автограда Наиля Магдеева, уточняет один из источников «Реального времени». Ожидается, что представление пройдет с участием прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, некогда также занимавшего должность руководителя челнинской прокуратуры.

Напомним, вакантным кресло прокурора Челнов стало 11 января — с назначением Дмитрия Ерпелева на аналогичный пост в Зеленодольске. Впрочем, подобная ротация готовилась уже несколько месяцев. Источники «Реального времени» связывают это с курсом Москвы на жесткую ротацию руководящих кадров — не больше одного срока на одном месте, причем в случае с Челнами усматривают в таком подходе больше минусов, чем плюсов. Уж слишком сложный город — только разберется новый человек, только выстроит командную работу, как приказывают сменить руководителя.

Фото: прокуратура РТ

Артур Абуталипов родился в Казани 18 марта 1977 года. В прокуратуре — почти 25 лет, с момента окончания Казанского госуниверситета. Дипломированный юрист и экономист начинал в 1998-м следователем в отделе по надзору за расследованием преступлений в сфере экономики центрального аппарата прокуратуры РТ.

В 2000-х успел поработать заместителем прокурора Нижнекамска и Ново-Савиновского района Казани, замом Казанского спецпрокурора по надзору за соблюдением законов в местах лишения свободы. В 2011-м сам возглавил эту спецпрокуратуру.

С 2014-го и до назначения Вахитовским райпрокурором служил в прокуратуре РТ начальником отдела по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью региональных подразделений МВД, ФССП и МЧС.

Награжден медалью «290 лет прокуратуре России» (2011), подарком Генерального прокурора РФ (2016), Почетной грамотой Генерального прокурора РФ(2018). Заслуженный юрист Республики Татарстан (2018).

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Ирина Плотникова