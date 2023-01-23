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Начальник Генштаба ВС России: систему мобилизационной подготовки пришлось «исправлять на ходу»

22:53, 23.01.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Начальник Генштаба ВС России: систему мобилизационной подготовки пришлось «исправлять на ходу»
Фото: kremlin.ru

Систему мобилизационной подготовки пришлось «исправлять на ходу», поскольку она не была полностью адаптирована под современные экономические отношения, заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Он отметил, что в итоге в результате слаженных действий офицеров Генштаба во взаимодействии с органами власти субъектов РФ на военную службу призвали 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе.

Он пояснил, что мероприятий по проведению частичной мобилизации не было со времен Великой Отечественной войны, а интенсивности военных действий такого уровня, как во время спецоперации, современная Россия еще не знала.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Валерий Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск 11 января. Назначенец — уроженец Казани, в 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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