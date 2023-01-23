Начальник Генштаба ВС России: систему мобилизационной подготовки пришлось «исправлять на ходу»

Систему мобилизационной подготовки пришлось «исправлять на ходу», поскольку она не была полностью адаптирована под современные экономические отношения, заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в интервью изданию «Аргументы и Факты».



Он отметил, что в итоге в результате слаженных действий офицеров Генштаба во взаимодействии с органами власти субъектов РФ на военную службу призвали 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе.

Он пояснил, что мероприятий по проведению частичной мобилизации не было со времен Великой Отечественной войны, а интенсивности военных действий такого уровня, как во время спецоперации, современная Россия еще не знала.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Валерий Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск 11 января. Назначенец — уроженец Казани, в 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР.



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Маргарита Головатенко