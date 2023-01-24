Экологи «Нижнекамскнефтехима» повышают экологические знания юных нижнекамцев

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Свои знания по охране окружающей среды проверили ученики четырех 6-х классов 37-го лицея Нижнекамска. Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа провели для школьников интерактивное занятие «Экологические истории» в рамках программы экологического просвещения школьников «Вторая жизнь пластика». «Нижнекамскнефтехим» таким образом вносит свой вклад в повышение экологической грамотности юных жителей города.

— Экологические уроки — это простой способ в увлекательной форме рассказать о наиболее актуальных проблемах, связанных с темой бережного отношения к природе, и способах их решения. Мы ставим себе цель — сформировать у учащихся чувство ответственности за состояние окружающей среды. Формат викторины, игровых моментов на уроке помогает активнее вовлечь детей в процесс обучения, сделать его интересным, — говорит Ландыш Халикова, ведущий инженер «Нижнекамскнефтехима».

Вместе с экологом лицеисты обсудили, что каждый из них может сделать для сохранения планеты. Например, бережно использовать вещи, чтобы они служили дольше. Приобретать вместе с родителями бытовые предметы из материалов, которые можно отправить на вторичную переработку, вести дома раздельный сбор мусора. А самый простой способ беречь планету — не мусорить.

Вторая часть урока состоялась в игровой форме. Мальчишки и девчонки, разделившись на команды приняли участие в экологической викторине. Например, шестиклассники узнали о том, что дерево, реку и промышленный станок объединяет процесс производства бумаги, а при создании всего 1 компьютера, получается 1,5 тонны различных промышленных отходов.

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— Мероприятие было интересным и познавательным для детей. Учащиеся активно участвовали в викторине, с удовольствием отвечали на эко-вопросы. Занятие заставило задуматься и учащихся, и педагогов, какой экологический след мы оставляем на земле, и если мы не будем бережно относится к природе, это может вызвать глобальные экологические проблемы, — отметила Алевтина Васильева, заместитель директора по учебной работе лицея №37.

Самая активная команда получила подарки от «Нижнекамскнефтехима». А всем участникам экоурока вручили памятные призы.