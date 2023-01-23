У российских компаний возникли сложности с нитками для чайных пакетиков

У российских чайных и кофейных компаний появились трудности с фильтр-бумагой и нитками для чайных пакетиков. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает «РИА Новости».

Она также отметила, что подразделение шведской компании Tetra Pak принимает участие в выпуске упаковки и тем самым помогает перезапуститься отечественному производству:



— Tetra Pak, его российское подразделение точнее, как раз принимает участие в этом эксперименте, они ведут себя очень комплементарно, помогают найти все необходимые решения.

Абрамченко считает, что важно объединить «производителей пищевой продукции и производителей сопутствующих материалов и упаковки в единую цепочку».

По ее словам, сейчас профильные ведомства готовят дорожные карты для каждого направления — они нужны для того, чтобы разобраться в инструментах решения проблемы. В качестве вариантов рассматриваются поставки из дружественных стран, параллельный импорт, либо собственное производство.



Многие российские компании столкнулись со сложностями после санкций, введенных Евросоюзом. Страны Запада начали вводить их после объявления главой государства Владимиром Путиным специальной военной операции.

Историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин оценил, какими могут быть последствия антироссийских санкций для Евросоюза. По его словам, по всей Европе растет разочарование текущей политикой, поскольку ограничения против России европейцам крайне невыгодны.

Также ряд стран не поддерживает политику ЕС. Так, почти все граждане Венгрии, принявшие участие в национальных консультациях, высказались за отмену санкций Евросоюза против России. В консультациях, по данным правительства Венгрии, приняли участие более 1,3 млн человек. Голосование проходило в течение двух месяцев и завершилось 15 декабря.

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Антон Гаврилов