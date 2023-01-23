Для детей и подростков в Татарстане хотят создать робота, который поможет им изучить право

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане для детей и подростков прорабатывают проект робота-помощника с голосовым управлением, который поможет им в изучении права. Вопрос прорабатывает уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец.



Согласно концепции, робот будет способствовать повышению правовой культуры, проверке правовых знаний и формированию новых знаний в сфере права.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе Ирина Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Она отмечала, что для многодетных отцов, которые в одиночку воспитывают детей, льготы по досрочному выходу на пенсию не предусмотрены. А такое решение, по ее мнению, стало бы еще одной мерой поддержки многодетных семей и способствовало бы повышению статуса отцовства.



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Маргарита Головатенко