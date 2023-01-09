В Татарстане с начала 2023 года задержано 16 нетрезвых водителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2023 года в Татарстане задержали 16 водителей, которые ранее уже были привлечены к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, однако снова сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Накануне задержали пять таких водителей. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Татарстана.

— В 04.40 в Казани автоинспекторы задержали автоледи 1994 г.р. с признаками опьянения. В июне 2022 года девушка уже была лишена водительского удостоверения за нетрезвое вождение на 18 месяцев, — сказано в публикации.

Также в сообщении упоминается случай с остановкой автомобиля в Нурлате. В 15.15 инспекторы ДПС остановили нетрезвого водителя 1983 года рождения на Volkswagen . Выяснилось, что в 2017 году его лишили прав, а штраф в размере 30 000 рублей он так и не уплатил.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В 19.30 в Набережных Челнах автоинспекторы задержали автомобилиста 1988 г.р. с признаками опьянения. В июне 2021 года он уже лишался за нетрезвое вождение и был лишен на 18 месяцев, — говорится в сообщении, описывающем очередной случай.

Также отмечается, что в октябре 2021 года этот водитель был осужден к обязательным работам в связи с повторным вождением автомобиля в нетрезвом виде. Помимо этого, его лишили водительского удостоверения на 2 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет, — отмечается в публикации.

Кроме того, говорится, что повторное нарушение карается лишением свободы на 2 года, а также лишением права заниматься определенной деятельностью либо занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, 6 января сообщалось о задержании в Казани 10 нетрезвых водителей — у двоих отсутствовали права.

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Антон Гаврилов