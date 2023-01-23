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Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч с «Трактором»

16:19, 23.01.2023
Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч с «Трактором»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил состав на гостевой матч с «Трактором». Матч состоится сегодня на стадионе Челябинска в 17.00.

Состав «Ак Барса»:

  • Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов — Александр Радулов (к);
  • Василий Токранов — Кристиан Хенкель, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
  • Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
  • Максим Быков — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Михаил Глухов.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

В этом сезоне команды обменялись домашними победами. В Казани «Ак Барс» победил со счетом 3:2, в Челябинске «барсы» уступили — 2:5.

В последнем матче казанская команда обыграла ХК «Авангард» со счетом 2:0. На 54-й минуте отличился Станислав Галиев. Еще через 3 минуты шайбу в ворота омичей забросил Кирилл Панюков.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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