Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч с «Трактором»
«Ак Барс» объявил состав на гостевой матч с «Трактором». Матч состоится сегодня на стадионе Челябинска в 17.00.
Состав «Ак Барса»:
- Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов — Александр Радулов (к);
- Василий Токранов — Кристиан Хенкель, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
- Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
- Максим Быков — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Михаил Глухов.
В этом сезоне команды обменялись домашними победами. В Казани «Ак Барс» победил со счетом 3:2, в Челябинске «барсы» уступили — 2:5.
В последнем матче казанская команда обыграла ХК «Авангард» со счетом 2:0. На 54-й минуте отличился Станислав Галиев. Еще через 3 минуты шайбу в ворота омичей забросил Кирилл Панюков.
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