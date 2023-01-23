Количество отдыхающих в здравницах Татарстана увеличилось на 11%

На 11% увеличилось количество отдыхающих в санаториях Татарстана за 9 месяцев 2022 года. Об этом «РБК Татарстан» сообщил глава Ассоциации санаторно-курортных учреждений республики Евгений Терентьев.

— Мы здесь брали к 2019 году. Если брать к 2021-му — увеличение еще больше, но 2020 и 2021 годы мы не берем и сравниваем с допандемийным годом. По количеству отдыхающих в санаториях, Республика Татарстан сейчас находится на 7-м месте, что является неплохим показателем, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

В местных санаториях стали чаще отдыхать как татарстанцы, так и жители других регионов. В первую очередь, туристы прилетают из округов, с которыми налажено авиасообщение.

«Реальное время» писало, что в 2022 году вырос выше рынка внутренний организованный туризм, а вместе с ним и средний чек — на 15%. Самыми популярными направлениями стали Дагестан (+100%), Москва (+57%), Крым и Санкт-Петербург (по 32%). Татарстан в этом году принял около 3,7 млн туристов.



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Елизавета Пуншева