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Жителям Московского района Казани временно отключат воду

14:55, 23.01.2023 1
Жителям Московского района Казани временно отключат воду
Фото: Казанский Водоканал/vk.com

В ряде домов Московского района Казани на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Отмечается, что воды не будет с 23.00 25 января до 09.00 27 января. Это связано с работами по подключению водопровода по улице Восстания.

Отключение коснется следующих адресов:

  • Восстания, 82а, 82б, 84, 86, 86а, 87, 87а, 88, 89, 90, 90а, 90б, 91, 92, 92а, 93, 93а, 98, 99а (детдом), 100 (все корпуса), 102, 102а,в,г,е; 102 корп.1; 102а корп.1; 104, 104а,г,к; 106, 108, 108а,б, 110, 111, 112, 112а,б,в, 117, 119 (гостин.), 121,
  • Окольная, 17а, б, в, 17в, корп.2 (д/с №279),
  • Ш. Усманова, 37, 37а (д/с №222).

Будет понижено давление (ориентировочно вода будет по 3-й этаж), возможны кратковременные перебои водоснабжения по адресам:

  • Мухамедьярова, 10я,
  • Союзная,
  • Исаева,
  • Городская,
  • Ш. Усманова,
  • Воровского, — 21, 23, 25,
  • Ак. Королева — четные номера домов от дома №10 до дома №24/30,
    нечетные номера домов от дома №21 до дома №45,
  • Х. Туфана — четные номера домов от дома №20 до дома №50,
    нечетные номера домов от дома №19 до дома №33,
  • Восход — четные номера домов от дома №16 до дома №38,
    нечетные номера домов от дома №11 до дома №43/7,
  • Гагарина — четные номера домов от дома №26б/195 до дома №56,
    нечетные номера домов от дома №103 до дома №121, корп.3,
  • Восстания — четные номера домов от дома №42/187 до дома №84а,
    нечетные номера домов от дома №47/185 до дома №83а,
  • Декабристов — нечетные номера домов от дома №179/2 до дома №187,
  • Декабристов, 203, 205,
  • Энергетиков, 2/3, 4, 6,
  • Серова — нечетные номера домов от дома №3 до дома №15,
  • Блюхера, 82, 84,
  • Кулахметова, 28, 30, 31, 33/35а.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Будет понижено давление (ориентировочно вода будет по 2-й этаж), возможны кратковременные перебои водоснабжения:

в Кировском районе по улицам:

  • Окольная, д.10, 23, 25 (школа-интернат №7), 25б/1 (д/с), 25б,
  • Горьковское шоссе — четные номера домов от дома №2 до дома №46,
    нечетные номера домов от дома №7 до дома №55,
  • Самарская,
  • Глазовская,
  • Телецентра,
  • Маршрутная,
  • 40 лет Октября,
  • Можайского,
  • Юбилейная,
  • А.Пархоменко,
  • Солнечная,
  • Светлая,
  • Ново-Светлая,
  • Окольная, 1, 3, 5, 9 (д/с №137), 15, 15/2, 16,
  • Фрунзе, 1а, б, в, г, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3а, 5, 7, 9а, 67а, в, г, г/1,
  • Лазарева, 2,
  • Болотникова — от дома №13а до дома 35а.

в Московском районе по улицам:

  • Васильченко, 1, 1, корп.153, 1, корп.153а, б, в; 1, корп.169; 7, 7б, 9, корп.2; 13д, е; 63,
  • Хлебозаводская.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:52
    Сначала не понял, думал почти три дня воды не будет!! Потом увидел, что ток сутки, легче стало немножко)))) Один день не три, подождем норм
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