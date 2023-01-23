Жителям Московского района Казани временно отключат воду

Фото: Казанский Водоканал/vk.com

В ряде домов Московского района Казани на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Отмечается, что воды не будет с 23.00 25 января до 09.00 27 января. Это связано с работами по подключению водопровода по улице Восстания.

Отключение коснется следующих адресов:

Восстания, 82а, 82б, 84, 86, 86а, 87, 87а, 88, 89, 90, 90а, 90б, 91, 92, 92а, 93, 93а, 98, 99а (детдом), 100 (все корпуса), 102, 102а,в,г,е; 102 корп.1; 102а корп.1; 104, 104а,г,к; 106, 108, 108а,б, 110, 111, 112, 112а,б,в, 117, 119 (гостин.), 121,

Окольная, 17а, б, в, 17в, корп.2 (д/с №279),

Ш. Усманова, 37, 37а (д/с №222).

Будет понижено давление (ориентировочно вода будет по 3-й этаж), возможны кратковременные перебои водоснабжения по адресам:

Мухамедьярова, 10я,

Союзная,

Исаева,

Городская,

Ш. Усманова,

Воровского, — 21, 23, 25,

Ак. Королева — четные номера домов от дома №10 до дома №24/30,

нечетные номера домов от дома №21 до дома №45,

нечетные номера домов от дома №21 до дома №45, Х. Туфана — четные номера домов от дома №20 до дома №50,

нечетные номера домов от дома №19 до дома №33,

нечетные номера домов от дома №19 до дома №33, Восход — четные номера домов от дома №16 до дома №38,

нечетные номера домов от дома №11 до дома №43/7,

нечетные номера домов от дома №11 до дома №43/7, Гагарина — четные номера домов от дома №26б/195 до дома №56,

нечетные номера домов от дома №103 до дома №121, корп.3,

нечетные номера домов от дома №103 до дома №121, корп.3, Восстания — четные номера домов от дома №42/187 до дома №84а,

нечетные номера домов от дома №47/185 до дома №83а,

нечетные номера домов от дома №47/185 до дома №83а, Декабристов — нечетные номера домов от дома №179/2 до дома №187,

Декабристов, 203, 205,

Энергетиков, 2/3, 4, 6,

Серова — нечетные номера домов от дома №3 до дома №15,

Блюхера, 82, 84,

Кулахметова, 28, 30, 31, 33/35а.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Будет понижено давление (ориентировочно вода будет по 2-й этаж), возможны кратковременные перебои водоснабжения:

в Кировском районе по улицам:

Окольная, д.10, 23, 25 (школа-интернат №7), 25б/1 (д/с), 25б,

Горьковское шоссе — четные номера домов от дома №2 до дома №46,

нечетные номера домов от дома №7 до дома №55,

нечетные номера домов от дома №7 до дома №55, Самарская,

Глазовская,

Телецентра,

Маршрутная,

40 лет Октября,

Можайского,

Юбилейная,

А.Пархоменко,

Солнечная,

Светлая,

Ново-Светлая,

Окольная, 1, 3, 5, 9 (д/с №137), 15, 15/2, 16,

Фрунзе, 1а, б, в, г, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3а, 5, 7, 9а, 67а, в, г, г/1,

Лазарева, 2,

Болотникова — от дома №13а до дома 35а.

в Московском районе по улицам:



Васильченко, 1, 1, корп.153, 1, корп.153а, б, в; 1, корп.169; 7, 7б, 9, корп.2; 13д, е; 63,

Хлебозаводская.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

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Айрат Назипов