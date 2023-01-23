Рустам Минниханов: «С командой СИБУРа нормально, созидательно работаем»

Глава Татарстана на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ситуации в нефтепромышленной отрасли республики. Его слова приводит сайт главы государства.

По словам Рустама Минниханова, иностранные инвестиции в республику «немножко упали», но инвестиции в основной капитал Татарстан сохранил.

— Основное — нефтяная промышленность. 35,8 миллиона тонн, в том числе где-то у нас 20 процентов из добычи — малые компании. Почти 24 миллиона тонн мы уже перерабатываем. У нас два комплекса ТАНЕКО и «ТАИФ-НК», и сейчас СИБУР пришел к нам, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», ТГК-16. Они вошли в СИБУР, ТАИФ стал акционером СИБУРа. Тоже с командой СИБУРа нормально, созидательно работаем, — доложил он Путину.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Как добавил Рустам Минниханов, СИБУР реализует все начатые проекты. Это проект по строительству ЭП-600, по синтезу и по энергетике.

«Реальное время» приводит стенографию со встречи.

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Айрат Назипов