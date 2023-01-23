Весь Пакистан остался без электроэнергии

Весь Пакистан сегодня остался без электроэнергии после сбоя в системе. Отключение произошло после скачка напряжения в национальной сети, сообщило министерство энергетики в социальной сети Twitter.

— Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7.34 сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме, — отмечается в сообщении.

Власти уже проводят работы по восстановлению электроснабжения, работу нескольких электросетевых станций восстановили у Исламабадской электроснабжающей компании и у Пешаварской электроснабжающей компании.

Фото: flickr.com

В Пакистане зимой энергоблоки временно отключаются по ночам для экономии топлива и затрат на него, сообщил министр энергетики Хуррум Дастагир. Он уточнил, что после сегодняшнего утреннего включения было зарегистрировано изменение частоты в южной части страны между Джамшоро и Даду. Из-за этого случилось колебание напряжения, и системы отключились одна за другой.

— Это не серьезный кризис, — заключил Дастагир.

Одним из самых разрушительных событий 2022 года стало наводнение в Пакистане, вызванное рекордными по объему осадков муссонами. Жертвами наводнения стали около 1,7 тыс. человек, а прямой ущерб составил не менее $15 млрд.



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Илина Хакимова