В Госдуме прокомментировали заморозку российских активов в Финляндии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Финляндии о заморозке российских активов на сумму €187 млн. По его словам, такие действия негативно отразятся на жителях Финляндии, сообщает RT.

— Они об этой «акции» заявляли уже давно. Это уже определенным образом сказалось на экономике Финляндии. Эти действия точно не будут способствовать нашим отношениям в дальнейшем и будут играть не в интересах Финляндии, именно простых людей, — отметил депутат.

Фото: pxhere.com

Сегодня сообщалось, что Финляндия в рамках санкций заморозила российские активы на сумму €187 млн. Делами замороженных активов в стране занимается Управление по взысканию долгов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева