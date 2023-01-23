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В Госдуме прокомментировали заморозку российских активов в Финляндии

02:29, 23.01.2023
В Госдуме прокомментировали заморозку российских активов в Финляндии
Фото: flickr.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Финляндии о заморозке российских активов на сумму €187 млн. По его словам, такие действия негативно отразятся на жителях Финляндии, сообщает RT.

— Они об этой «акции» заявляли уже давно. Это уже определенным образом сказалось на экономике Финляндии. Эти действия точно не будут способствовать нашим отношениям в дальнейшем и будут играть не в интересах Финляндии, именно простых людей, — отметил депутат.

Фото: pxhere.com

Сегодня сообщалось, что Финляндия в рамках санкций заморозила российские активы на сумму €187 млн. Делами замороженных активов в стране занимается Управление по взысканию долгов.

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Елизавета Пуншева
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