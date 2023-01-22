Министр спорта России: «Татарстан — яркий пример того, как нужно реагировать на санкции»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о плюсах санкций, которые были введены в отношении российского спорта. Об этом он заявил на итоговой коллегии министерства спорта Татарстана.

— Мы должны понимать, что живем в очень сложных условиях борьбы с международными санкциями. Они, наверное, помогают нам осознать наши ресурсы. Татарстан — яркий пример того, как нужно реагировать на санкции. Мы только станем сильнее, — сказал Матыцин.

Он отметил, что система развития спорта и физкультуры в Татарстане основывается на конструктивном взаимодействии между всеми ведомствами и министерствами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня, министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что в республике развивается 136 видов спорта. Только за прошедший год спортсмены из РТ завоевали 944 медали.

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Айрат Назипов