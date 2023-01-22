Владимир Леонов: в Татарстане развивается 136 видов спорта

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что в республике развивается 136 видов спорта. Только за прошедший год спортсмены из РТ завоевали 944 медали, сообщил он на итоговой коллегии министерства.

Как отметил Владимир Леонов, в 2022 году татарстанским спортсменам было присвоено рекордное количество званий. Так, 8 человек стали заслуженными мастерами спорта России, еще 17 — мастерами спорта России международного класса. 229 человек получили звание мастер спорта РФ и 1 559 жителей республики стали кандидатами в мастера спорта.

— В состав сборной России от республики Татарстан включены 907 спортсменов. Мы одни из главных поставщиков, на самом деле, для сборной. Раньше мы доминировали в летних видах спорта, а теперь и по зимним видам спорта мы на хороших позициях, — сказал министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он отметил, что задача текущего сезона — не ухудшить, а улучшить эти позиции.

Сегодня же глава Минспорта РТ заявил, что в этом году в республике построят 4 универсальные спортивные площадки и столько же крытых футбольных манежей.

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Айрат Назипов