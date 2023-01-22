Очевидцы сообщили об эвакуации нескольких торговых центров в Казани

В соцсетях появилась информация об эвакуации в казанских торговых центрах. Как сообщает telegram-канал «ВКазани поймут» речь идет о ТЦ «Южный», «Тандем» и «Горки Парк».

Официальных комментариев по этому поводу пока нет. Причины неизвестны.

Напомним, месяц назад в социальных сетях очевидцы сообщали об эвакуации из торгового центра «Южный» в Казани. Позднее, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин рассказал, что появившаяся информация о возгорании в торговом центре не соответствует действительности.

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Айрат Назипов