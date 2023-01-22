Власти Венгрии признали невозможность снабжения страны энергоресурсами без России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что снабжение страны энергоресурсами не может быть гарантировано без нефти и газа из России. Такой вывод он сделал в интервью газете La Repubblica.

— Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете российские энергоресурсы, вы не можете снабжать свою страну. Так что необходимо поддерживать отношения с Москвой и гарантировать исключения (из санкций, — прим. ред.) в Евросоюзе, — сказал он.

Фото: transneft.ru

В прошлом году Украина уведомляла российскую компанию «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Позже этот процесс был возобновлен.

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Айрат Назипов