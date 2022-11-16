Поставки нефти в Венгрию из России по газопроводу «Дружба» возобновились

Прокачка нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновилась, сказал глава МИД Петер Сийярто. Возобновление процесса подтвердила «Транснефть», сообщает «РИА Новости».



По его словам, пока это происходит под низким давлением, но техники работают над тем, чтобы восстановить работу в обычном режиме.

Фото: transneft.ru

Украине ранее уведомляла российскую компанию о приостановке прокачки нефти по южной ветке магистрали в направлении Венгрии после ракетного обстрела украинских городов.



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Маргарита Головатенко