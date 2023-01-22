СМИ: во время стрельбы в США погибли 10 человек

В США недалеко от Лос-Анджелеса произошла стрельба. В результате ЧП погибли десять человек, еще девять получили ранения, пишет RT.

Известно, что стрельба в Монтерей-Парке произошла во время празднования китайского Нового года.

По данным местной полиции, нападавший все еще на свободе. О его мотивах информации нет.

Фото: pixabay.com

Месяц назад двое подростков погибли и еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Атланта в американском штате Джорджия. По сведениям полицейских, перед этим они поссорились между собой в соцсетях.

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Айрат Назипов