За сутки в России коронавирус подтвердился у 5 729 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 729 человек, госпитализированы 427 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 894 157 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 22 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписан 4 021 пациент. Выздоровели за весь период — 21 306 526 россиян.

Умер от COVID-19 за сутки 41 житель России. Всего в стране от коронавируса скончались 394 694 человека.

Фото: realnoevremya.ru

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Айрат Назипов