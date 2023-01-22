За сутки в России коронавирус подтвердился у 5 729 человек
За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 729 человек, госпитализированы 427 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 894 157 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.
По данным на 22 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписан 4 021 пациент. Выздоровели за весь период — 21 306 526 россиян.
Умер от COVID-19 за сутки 41 житель России. Всего в стране от коронавируса скончались 394 694 человека.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым