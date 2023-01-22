В Минфине США рассказали о сложностях при введении потолка цен на российские нефтепродукты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что установить потолок цен на нефтепродукты из России оказалось сложнее, чем лимитировать стоимость черного золота. Ее слова приводит Reuters.

По мнению министра, существует вероятность того, что «все пойдет не по плану». При этом глава Минфина добавила, что США упорно работают над достижением целей.

— Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей… Мы тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, с которыми сможем достичь того же, чего мы достигли с нефтью, — сообщила она.

Фото: pxhere.com

Напомним, государства, участвующие в введении потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, согласились ввести два ограничения в зависимости от их категории. Один потолок — для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таких как дизельное топливо или бензин, а другой — для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таких как мазут.

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Айрат Назипов