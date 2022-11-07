Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Алжир официально подал заявку на вступление в БРИКС, сообщила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки.
«Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», — приводит «РИА Новости» ее слова.
В начале августа президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявлял, что страна соответствует практически всем условиям, чтобы присоединиться к БРИКС.
В экономическое объединение БРИКС сейчас входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В июле посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху также сообщал, что страна готова в ближайшей перспективе внести заявку на членство.
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