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Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС

18:54, 07.11.2022
Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Фото: wikipedia.org/Poudou99

Алжир официально подал заявку на вступление в БРИКС, сообщила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки.

«Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», — приводит «РИА Новости» ее слова.

В начале августа президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявлял, что страна соответствует практически всем условиям, чтобы присоединиться к БРИКС.

В экономическое объединение БРИКС сейчас входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В июле посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху также сообщал, что страна готова в ближайшей перспективе внести заявку на членство.

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Маргарита Головатенко
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