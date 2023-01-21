В Тегеране сообщили, что 23 января ожидают визит председателя ГД России Вячеслава Володина

Глава отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян заявил, что 23 января ожидается визит председателя Госдумы России Вячеслава Володина в Тегеран. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, Володин встретится в Тегеране со спикером иранского парламента Мухаммадом Бакером Галибафом и рядом других официальных лиц.

Спикер ГД обсудит с ними вопросы ускорения реализации договоренностей, заключенных между Россией и Ираном, в том числе в сферах транзита, инвестиций и энергетики, а также обсудит содействие деятельности бизнесменов Москвы и Тегерана.

Фото: fa.wikipedia.org

Напомним, в сентябре 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

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Максим Кокунин