YouTube заблокировал новый аккаунт телеканала 360

Новый YouTube-канал «Антисанкции», владельцем которого является телеканал 360, заблокировала администрация видеохостинга YouTube. Об этом говорится на сайте телеканала.

— Администрация YouTube заблокировала новый канал «360» «Антисанкции» с более чем 100 тысячами подписчиков. Причиной стало вышедшее в топ-10 видео специального проекта военного аналитика Михаила Онуфриенко и ведущей Екатерины Малашенко с разбором новостей о специальной военной операции, — сказано в публикации.

Фото: pixabay.com

Также сообщается, что редакция телеканала уже не первый раз встречается с блокировками видеохостинга без видимых на то причин. В сообщении говорится, что в марте 2022 года YouTube заблокировал каналы «Новости Подмосковья» и «Телеканал 360», аудитория которого насчитывала более двух миллионов человек.

Напомним, 18 января бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал в скором времени закрытие видеохостинга YouTube. Он назвал видеохостинг «информационной чумой» и отметил, что чуть меньше половины роликов на сервисе направлено против России. Кроме того, Пригожин отрицательно высказался в отношении тех, кто не поддерживает идею о закрытии YouTube в России.



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Антон Гаврилов