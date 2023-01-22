Минздрав: большинство пациентов, погибших от COVID-19, не делали вторую прививку
Большая доля тех пациентов, которые погибли от COVID-19, повторно не прививались. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает «РИА Новости».
— У всех умерших прошло более восьми месяцев после последней прививки. В то же время среди пациентов, вакцинированных менее 6 месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось, — отметил специалист.
Он также напомнил про результаты многочисленных исследований, которые показали, что вакцинация и своевременная ревакцинация от COVID-19, уменьшают вероятность летального исхода от нового штамма коронавируса. Также, по мнению специалиста, данные меры помогают избежать рисков тяжелого развития болезни.
Помимо этого, Чуланов затронул тему эффективности российских вакцин. Он заявил, что отечественные аналоги лекарства продолжают сохранять свою эффективность даже в борьбе с новыми штаммами COVID-19.
В заключение специалист отметил, что число летальных исходов от COVID-19 относится к той категории граждан, чей возраст составляет 76 лет.
— Эти данные еще раз подчеркивают крайне высокую важность своевременного проведения ревакцинации от COVID-19 людей пожилого возраста и с наличием хронических заболеваний, — резюмировал Чуланов.
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