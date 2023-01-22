Минздрав: большинство пациентов, погибших от COVID-19, не делали вторую прививку

Фото: Максим Платонов

Большая доля тех пациентов, которые погибли от COVID-19, повторно не прививались. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает «РИА Новости».

— У всех умерших прошло более восьми месяцев после последней прививки. В то же время среди пациентов, вакцинированных менее 6 месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось, — отметил специалист.

Он также напомнил про результаты многочисленных исследований, которые показали, что вакцинация и своевременная ревакцинация от COVID-19, уменьшают вероятность летального исхода от нового штамма коронавируса. Также, по мнению специалиста, данные меры помогают избежать рисков тяжелого развития болезни.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо этого, Чуланов затронул тему эффективности российских вакцин. Он заявил, что отечественные аналоги лекарства продолжают сохранять свою эффективность даже в борьбе с новыми штаммами COVID-19.

В заключение специалист отметил, что число летальных исходов от COVID-19 относится к той категории граждан, чей возраст составляет 76 лет.

— Эти данные еще раз подчеркивают крайне высокую важность своевременного проведения ревакцинации от COVID-19 людей пожилого возраста и с наличием хронических заболеваний, — резюмировал Чуланов.

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Антон Гаврилов